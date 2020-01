Ein Bosnier (43) verkaufte vergangenen Sommer auf der A9 in Gralla vier Kilo militärischen Sprengstoff. Der Käufer war - ein verdeckter Ermittler. Heute Mittwoch wurde der Bosnier in Graz zu acht Jahren Haft verurteilt.

Der Angeklagte legte ein Tatsachengeständnis ab, es blieb ihm allerdings auch kaum eine Wahl: Am 7. Juni des Vorjahres wurde er bei der Autobahnraststätte in Gralla von der Cobra festgenommen, nachdem er versucht hatte, vier Kilo militärischen Sprengstoff, Zünder und elektronische Zündvorrichtungen zu verkaufen. Zu seinem Pech war der Käufer, mit dem er bereits seit Monaten in Kontakt war, ein verdeckter Ermittler.