Am Dienstag fackelte ein zufällig vorbeikommender Passant in der Gegend um den Bahnhof Bruck an der Mur nicht lange, griff zum Feuerlöscher und löschte einen Brand. In dem Haus halten sich auch Asylwerber auf.

Mit dem Feuerlöscher konnte der Brand gelöscht werden © Fotolia/erllre

In der Nähe des Bahnhofs Bruck an der Mur brannte am Dienstag, 7. Jänner, ein Plastikschild an einer Hauswand, in dem sich auch Asylwerber aufhalten. Gegen 14.30 Uhr hat ein zufällig vorbeikommender Passant den Brand entdeckt und gleich beherzt zum Feuerlöscher gegriffen. Es gelang ihm den Brand zu löschen.