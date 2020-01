Beim Skifahren hat sich in Turnau am Sonntagnachmittag eine 66-jährige Wienerin schwer verletzt.

© Bergrettung Turnau

Ein schwerer Schiunfall ist am Sonntag gegen halb zwei Uhr nachmittags in der Turnauer Schwabenbergarena passiert. Eine 66-jährige Schifahrerin war vermutlich wegen eines Fahrfehlers aus eigenem Verschulden zu Sturz gekommen. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie mehrere Brüche erlitt.