Schusswechsel im Mürztal Mann gab an, Rivalen erschossen zu haben

Zu wilden Szenen ist es Sonntagmittag in St. Barbara im Mürztal gekommen: Ein 36-Jähriger zeigte bei der Polizei einen von ihm begangenen Mord an und bedrohte in weiterer Folge Polizeibeamte mit einem Revolver.