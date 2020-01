In Bruck an der Mur

Küchenbrand in Bruck an der Mur © (c) Arto - Fotolia (Rudyanto Wijaya)

Überhitztes Speiseöl führte Freitagmittag in Bruck an der Mur zu einem Küchenbrand: Ein 76-Jähriger stellte kurz vor 13 Uhr in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Berndorf eine Pfanne mit Speiseöl auf den Elektroherd und schaltete die Platte ein. Das Öl überhitzte in einem unbeobachteten Moment und entzündete sich.