Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungshubschrauber im Einsatz © KLZ/Eder

"Die Hubschrauber sind fast die ganze Zeit in der Luft": Von einer massiven Häufung der Einsätze in Skigebieten ist am Freitag kurz vor Liftschluss beim Roten Kreuz die Rede. Allein in den letzten drei Tagen seit dem 1. Jänner musste 140 Mal zu steirischen und angrenzenden Pisten ausgerückt werden - per Helikopter oder am Boden. Allein am Freitag gab es 46 Einsätze: die meisten in den Skigebieten Planai, Reiteralm, Kreischberg und Salzstiegl.