Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Wärmebildkamera wurde die Küche überprüft © FF Altaussee

Um 3.23 Uhr heulte in Altaussee in der Nacht auf heute, Freitag, die Sirene. Der Grund: Im zweiten Stock eines Hauses war in einer kleinen Küche Kochgut angebrannt und hatte für starke Rauchentwicklung gesorgt. Nachdem der Atemschutztrupp das Kochgut entfernte und die Küche mittels Wärmebildkamera überprüft hatte, konnte der Einsatz beendet werden. Durch das überaus rasche Eingreifen konnte ein Brand verhindert werden, sodass nur geringer Sachschaden entstand.