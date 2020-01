Kleine Zeitung +

Mutter fuhr selbst nach Graz Neugeborene in LKH-Garage abgelegt

Weststeirerin setzte sich nach der Geburt ins Auto. Sie wollte ihre Neugeborene in die Babyklappe legen: Gefunden wurde das Mädchen aber in der LKH-Graz-Garage - in Tücher gewickelt und in einer Sporttasche. Es bestand Lebensgefahr.