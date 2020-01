Die FF Stanz im Mürztal war mit rund 30 Mann im Einsatz, auch zwei Einheimische beteiligten sich mit Skidoos an der Suche.

In 1400 Meter Höhe gestürzt

Abendlicher Einsatz auf der Stanglalm © BFVMZ

In rund 1400 Meter Seehöhe kam Montagabend ein Wanderer auf der Stanglalpe im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu Sturz. Der 46-Jährige zog sich dabei eine Beinverletzung zu und kam in dem steilen Gelände nicht mehr weiter. Er verständigte per Handy seine Angehörigen und gab eine ungefähre Lagebeschreibung durch, diese alarmierten um 18.31 Uhr die Feuerwehr Stanz im Mürztal.