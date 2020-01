In Judenburg hat sich im Bereich Herrengasse / Paradeisgasse in den frühen Morgenstunden des Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt, eine leicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © APA/JAKOB GRUBER

In Judenburg ist es in den frühen Morgenstunden des Silvestertags zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Leoben kam gegen 6.20 Uhr mit dem Pkw auf der glatten Fahrbahn in einer Kurve zu weit nach links. Er geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal.