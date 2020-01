In Kühwiesen (ehem. Gemeinde Unterfladnitz kam es am Silvester-Vormittag zu einem Rettungseinsatz samt Hubschrauber.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF St. Ruprecht/Raab

Ein 43-Jähriger hat sich am Silvestertag gegen 9.30 Uhr bei Forstarbeiten in Kühwiesen (Unterfladnitz) schwer am Bein verletzt: Der Mann war mit seinem Vater dabei, einen bereits gefällten Baum nochmals durchzuschneiden. Dabei schnellte der Stamm links nach oben und erwischte den Mann am Bein.