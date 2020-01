Kleine Zeitung +

Feuerwerkskörper abgeschossen Hecke brannte lichterloh

Am Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Heckenbrand in die Rotkreuzgasse in Voitsberg alarmiert. Eine drei Meter hohe Hecke stand auf einer Länge von zwölf Metern im Vollbrand.