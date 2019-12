Facebook

Rettungseinsätze wegen Verletzungen bei Holzarbeiten © Fuchs

Es kam offenbar am Montag in der Oststeiermark zu mehreren Verletzungen im Zusammenhang mit Holzarbeiten, wie die Polizei berichtete. Ein schwerer Fall war die Verletzung eines Oststeirers am Kohlberg in Paldau bei Feldbach. Der Mann wurde mit dem Fuß eingeklemmt. Er musste mit den Rettungskräften 8ins Spital transportiert werden.