Der Beifahrer (88) wurde von den Einsatzkräften befreit © FF Dirnbach/Lenz

Ein 77-jähriger Steirer hat am Freitagabend alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei war der Mann mit seinem Auto in Muggendorf bei Straden (Bezirk Südoststeiermark) unterwegs, als er - vermutlich wegen Straßenglätte - in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto kippte zur Seite und blieb auf dem Dach liegen.