Ein Autofahrer hatte die Frau übersehen, als sie über einen Zebrastreifen in der Grazer Mariengasse ging.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Die 86-jährige Frau ging am Sonntagnachmittag über einen Zebrastreifen in der Grazer Mariengasse. Ein 55-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Voitsberg übersah die Pensionistin. Die Frau wurde von dem Auto erfasst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie in das LKH Graz gebracht und dort notoperiert.