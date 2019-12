Ein Oberitalientief beschert den Steirern und Kärntnern bis Samstagfrüh auch in vielen südlichen Landesteilen ein paar Zentimeter Schnee. Im Großraum Graz mischt vermutlich auch Regen mit. Nur wird der Schnee nicht lang bleiben... Die Chancen auf weiße Weihnachten sinken rapide.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nur geringe Chance auf weiße Weihnachten © (c) APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas (Jan Woitas)

Wie gewonnen, so zerronnen? Für Freunde eines vorweihnachtlichen Schneespaziergangs im Süden Österreichs hat Zamg-Meteorologe Albert Sudy einen Tipp parat: "Am Samstag früh aufstehen. Da besteht in vielen Teilen der Steiermark und Kärnten die Chance, dass ein paar Zentimeter Schnee liegen." Dieser wird aber nicht lange bleiben. Aber dazu später.