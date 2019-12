In einem Autozulieferbetrieb in Graz-Liebenau ist es Donnerstagnacht zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 20-Jähriger wurde schwer verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Gabelstapler (Sujetbild) sind zusammengekracht © Kleine Zeitung/Sabine Hoffmann

Zwei Gabelstapler sind Donnerstagabend gegen halb zehn Uhr in einem Autozulieferbetrieb im Grazer Bezirk Liebenau zusammengestoßen. Der Unfall ist passiert, als ein 54-jähriger Grazer mit seinem Gabelstapler rückwärts fuhr - zugleich mit einem in Graz wohnhaften Syrer (20), der mit seinem Gabelstapler ebenfalls am selben Fahrweg retournierte. Es kam zur Kollision der beiden Arbeitsmaschinen.