40-Jährige steht wegen Brandstiftung in Graz vor Gericht: Sie soll vier Brände in der Nachbarschaft gelegt haben, bestreitet aber alle Vorwürfe.

Brandserie in Birkfeld

Eine 40-Jährige aus Birkfeld muss sich sei Montag Vormittag am Landesgericht Graz vor einem Schöffengericht unter Richter Helmut Wlasak unter anderem wegen des Vorwurfs der Brandstiftung in vier Fällen verantworten. Viermal brannte es zwischen 30. Dezember 2018 und Ende Jänner 2019 in Birkfeld. Laut Anklage habe die Frau aus Frust wegen ihrer Eheprobleme die Feuer gelegt.