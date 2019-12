Unfall in Fladnitz an der Teichalm: Oststeirer rutschte auf eisiger Stelle aus und prallte mit dem Kopf gegen einen Baum.

Ein 22-Jähriger aus Fladnitz an der Teichalm verunglückte am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad schwer. Der junge Mann, der keine gültige Lenkberechtigung hat, war laut Polizei mit dem nicht zum Verkehr zugelassenen Zweirad auf der Gemeindestraße in Richtung Tulwitz unterwegs, als er auf einer eisigen Stelle in einem Waldstück zu Sturz kam.