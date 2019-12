Facebook

Vorsichtshalber wurde der C12 aus Graz angefordert © Jürgen Fuchs

Ein zehnjähriges Mädchen führte am Sonntag sein Pferd in Edelschrott an einem Führstrick aus - auch die zwölfjährige Schwester war dabei. Plötzlich, so schilderten es die beiden, schlug das Pferd aus und traf die Zehnjährige laut Polizei im Bereich des Unterkiefers.