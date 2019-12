Der Vorfall ereigenete sich laut Polizei bereits am 29. November in der Hans-Hegenbarth-Allee in Graz-Straßgang.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes in Graz © Hetizia - Fotolia

Bereits am 29. November wurde ein 66-Jähriger Opfer eines Raubes. Die Polizei ersucht jetzt mögliche Zeugen, sich zu melden.

Das sehbeeinträchtigte Opfer - mit einem Stock und einer Brille ausgestattet - war gegen 17 Uhr in der Hans-Hegenbarth-Allee in Graz-Straßgang unterwegs, als er plötzlich ein "Brennen" am Hinterkopf spürte und zu Sturz kam. Der Mann blieb vorerst liegen, konnte nach kurzer Zeit aber wieder selbstständig aufstehen. Unmittelbar darauf bemerkte er, dass ihm Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro fehlte.

Das Opfer erstattete erst am 5. Dezember 2019 Anzeige, Angaben zum derzeit noch unbekannten Täter konnte er nicht machen.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ersucht nun um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/65 3333.