Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Photoreport Helmut Lunghammer

Rudolf Bodingbauer wurde am 14. Jänner 1937 in Bad Zell (OÖ) geboren und begann noch in der Volksschule mit dem Erlernen der Violine und Klarinette. Im Jahr 1957 begann er schließlich mit dem Musikstudium am Mozarteum in Salzburg und schloss dieses 1963 ab.