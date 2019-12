Ein Mann hat am Mittwoch eine Bankfiliale in Leibnitz überfallen. Die Polizei hat nun Bilder von dem Überfall veröffentlicht.

© Landespolizeidirektion Steiermark

Um 11.47 Uhr betrat ein Mann die Bankfiliale in der Kada-Gasse in Leibnitz und ging zu einem Bankschalter. Der Mann war nicht maskiert, trug nur eine Kappe. Nachdem der hinter dem Schalter stehende Bankangestellte (26) zu diesem Zeitpunkt telefonierte, ging der Mann kurzfristig zu einem Bankomaten. Dort zog er einen kleinen dunklen Revolver aus der mitgebrachten schwarzen Tasche und ging damit zurück zum Schalter, wo der Angestellte noch immer telefonierte.

In der Folge bedrohte der Täter den Angestellten mit der Waffe und beendeten dessen Telefonat, indem er für ihn auflegte. Erst in diesem Moment nahm der 26-Jährige die Schusswaffe wahr und lief, ohne davor Geld auszufolgen, in den ersten Stock der Filiale. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute zu Fuß in Richtung Süden, wo sich die Spur verliert. Weitere Kunden befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Filiale. Drei weitere Angestellte hatten sich im ersten Stock der Filiale aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Der 26-Jährige erlitt einen Schock. © Landespolizeidirektion Steiermark Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung samt Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief vorerst ohne Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung der aus der Videoüberwachung stammenden Bilder des Täters an.

Sachdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt Steiermark unter 059133/60-3333 erbeten.