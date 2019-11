Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter Druck: Landespolizeidirektor-Stv Gaisch © KLZ/Hoffmann

Ja, es klingt eigentlich nach versteckter Kamera, nach einem üblen Scherz. Aber in Wahrheit ist dieser Mitschnitt aus der Landesleitzentrale der steirischen Polizei ein Audio-Dokument eines - gelinde gesagt - eigenartigen Hierarchieverständnisses und erschreckendem Zugang zur Macht. Der stellvertretende Landespolizeidirektor Alexander Gaisch setzt einem jungen Beamten am Notruf zu, weil dieser seinen Namen, seine Funktion, ja ihn nicht kennt. In rüdem Ton bestellt er ihn am "Montag um 8 Uhr zum Rapport". Wenn er dann nicht alle Führungskräfte der Landespolizeidirektion abrufbereit habe, dann blühe ihm ein Disziplinarverfahren.