Die Verletzte kam ins UKH Graz © Ballguide/Stefan Pajman

Er selbst gibt an, an der Kreuzung stehen geblieben zu sein und nach links und rechts geschaut zu haben - trotzdem kam es zum Unfall: Ein 40-jähriger Pkw-Lenker aus Graz, der am Samstag gegen 13.30 Uhr vom Kudlichweg in Graz-Straßgang nach rechts in die Gradnerstraße einbog, stieß mit einer von rechts kommenden Radfahrerin (26) zusammen. Die Grazerin stürzte über den Lenker des Fahrrads auf die Fahrbahn.