Hitzeabstrahlung im Bereich eines Abluftrohrs dürfte den Brand in einer Saunahütte in St. Margarethen an der Raab ausgelöst haben.

Brand in einer Saunahütte © Sujetfoto/stock.adobe.com

Ein Anrainer hatte den Rauch bemerkt und die Besitzerin (46) aufmerksam gemacht: In einer Blockhütte in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz), in der sich Sauna und Holzofen befanden, brach am Samstag gegen 12 Uhr Feuer aus. Die 46-Jährige verständigte die Feuerwehr und versuchte bis zu deren Eintreffen selbst zu löschen - schließlich dämmte die FF St. Margarethen den Brand ein.