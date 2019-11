Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreuzung der L303 in Zehndorf ereignet. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Unfall in Wettmannstätten

Schwerer Verkehrsunfall in Zehndorf (Wettmannstätten) © Feuerwehr Wettmannstätten

Ob der Unfalllenker wirklich mit stark überhöhter Geschwindigkeit in die Kreuzung gerast ist, wie Zeugen behaupteten, muss erst die Polizei klären. Passiert ist der Unfall jedenfalls am Samstag gegen 16 Uhr auf der "Knotz"-Kreuzung in Zehndorf (Gemeinde Wettmannstätten) auf der L303, der Predingerstraße.