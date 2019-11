Facebook

Schwerer Unfall in Leoben © Fuchs

Zu einem Unfall kam es am Freitagvormittag in Leoben. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde eine 88-jähriger Fußgängerin schwer verletzt. Die 88-Jährige wurde in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert.