Beim Rösten von Kürbiskernen atmete ein 36-jähriger Südsteirer gefährliches Kohlenmonoxid ein. Er wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und schwebt in Lebensgefahr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 36-jährige Südsteirer schwebt nach einer Kohlenmonoxidvergiftung in Lebensgefahr © (c) Robert Lenhard

Die genauen Hintergründe für den folgenschweren Zwischenfall sind noch unklar. Fest steht, dass ein 36-jähriger Südsteirer Montagabend eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitt und in Lebensgefahr schwebt. Der Mann war damit beschäftigt, in einer Scheune in der Gemeinde Lang (Bezirk Leibnitz) Kürbiskerne auf einem Holzofen zu rösten. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte sich dabei giftiges Kohlenmonoxid gebildet haben, das von dem Mann eingeatmet wurde.