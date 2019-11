Erfolgsbilanz: Seit Start der S-Bahn 2007 gibt es ein Fahrgast-Plus von 58 Prozent. Im Fahrplan 2020 sorgen 42 neue Zugverbindungen für Verbesserungen in allen Regionen.

© Land/Verkehrsverbund

Das Land habe in den letzten Jahren massiv in die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs investiert, resümiert Verkehrs- und Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ), um die "Steirer zum Umsteigen" zu bewegen. Gerade in Zeiten der Klimaschutz-Debatte sei das ein wichtiger Beitrag. Seit 2007 die S-Bahn mit Taktverdichtungen im Regionalverkehr gestartet sei, habe man ein Fahrgast-Plus von 58 Prozent verzeichnet. Das sind pro Tag rund 20.000 Passagiere mehr als noch 2007.