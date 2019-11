Facebook

Die Polizei forschte jugendliche Tatverdächtige aus © APA/LUKAS HUTER

Drei Burschen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren stehen im Verdacht, am 7. November 2019 einen 13-Jährigen beraubt zu haben: Ein 13-jähriger Tatverdächtiger aus Graz stellte laut Polizei den Kontakt zu seinem gleichaltrigen Bekannten, ebenfalls aus Graz, her. Mit dem Vorsatz dem 13-Jährigen die Kopfhörer zu rauben, dürfte sich der Tatverdächtige mit zwei Komplizen zum vereinbarten Termin am Europaplatz begeben haben.