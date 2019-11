Facebook

Nicht-Österreicher beziehen pauschaliertes Kinderbetreuungsgeld, da sie zumeist sozial schwächer sind. © AP

Der Trend ist schon länger ablesbar, wie über die Jahre mehrere parlamentarische Anfragen der Freiheitlichen ergeben haben. Der Anteil an Nichtösterreichern unter den Beziehern des pauschalierten Kinderbetreuungsgeldes steigt stetig an. Lag er 2014 bundesweit bei einem Drittel, bewegt er sich jetzt schon bei 38,5 Prozent. Im Vorjahr haben heimische Krankenversicherungsträger insgesamt 722,8 Millionen Euro an diesen Bezügen ausbezahlt, mehr als 280 Millionen gingen an nichtösterreichische Staatsbürger. Da sind auch Beihilfen zum Kindergeld eingerechnet.