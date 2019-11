Facebook

Die Verletzten wurden in die umliegenden Spitäler gebracht © Rotes Kreuz

Zu einer Frontalkollision kam es am Sonntagabend auf der B 97 bei St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau). Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Murau war mit seinem Auto gegen 19.15 Uhr aus Stadl an der Mur kommend in Richtung Murau unterwegs und überholte trotz Überholverbot, Sperrlinie und Gegenverkehr einen Pkw. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 32-jährigen Grazerin.