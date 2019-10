Kleine Zeitung +

Moldawier und Rumäne in Haft Polizei fasste junge Einbrecher in einem Wald in der Südsteiermark

Mittwoch wurden in einem Lager in einem Wald bei Wagna ein Rumäne und ein Moldawier (beide 19) verhaftet. Sie hatten 15.500 Euro und zahlreiche Diebesgegenstände und Werkzeuge bei sich. Sie kommen für mindestens 16 Einbrüche in den vergangenen Tagen in der Südsteiermark in Frage.