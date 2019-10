Die Ermittlungen der Sachverständigem nach dem Brand der Aussichtswarte am Demmerkogel wurden am Dienstag abgeschlossen. Laut Polizei löste ein elektrischer Kurzschluss das Feuer aus.

Ein elektrischer Kurzschluss löste den Brand der Aussichtswarte am Demmerkogel aus © BFV LB

Die Spekulationen reichten von Brandstiftung bis zu einem Unfall. Nun steht die Ursache des verheerenden Brandes der Aussichtswarte am südsteirischen Demmerkogel fest. Laut Brandsachverständigen der Polizei führte ein technischer Defekt zur Zerstörung des beliebten Ausflugsziels. Ermittlungen vor Ort am Dienstag zeigten, dass es in einem Verteilerkasten im gemauerten Erdgeschoß der Warte zu einem elektrischen Kurzschluss gekommen war. Die dabei entstandenen Flammen breiteten sich über die Holzdecke in Windeseile auf den Holzturm aus, der zur Gänze niederbrannte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch fest.