Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Samstagnacht ein Jugendlicher aus Graz-Umgebung in der Glacisstraße beraubt worden. Er blieb unverletzt und zeigte den Vorfall erst Anfang der Woche an. Die Polizei bittet um Hinweise.

© Jürgen Fuchs

Die Tat hat sich schon am Samstag in der Nacht ereignet, ist aber erst jetzt bekannt geworden: Ein 17-Jähriger war gegen 22.45 Uhr in der Glacisstraße unterwegs. Plötzlich wurde er von zehn unbekannten Jugendlichen - näheres zu ihnen ist nicht bekannt - umringt und am Weitergehen gehindert.

Danach forderten die unbekannten Täter Bargeld. Der 17-Jährige wollte ihnen kein Bargeld geben, woraufhin sie ihn gegen eine Wand drückten. In der Folge raubten sie ihm rund 60 Euro und flüchteten.

Sachdienliche Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando Graz, Kriminalreferat-Journaldienst, unter der Tel. Nr.: 059 133/65 3333, erbeten.