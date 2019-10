Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feuerwehreinsatz (Sujetbild) © APA

Gleich mehrere Zeugen hatten am Sonntag gegen 18 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert: Sie hatten einen lauten Knall sowie einen bläulichen Blitz in einem Wohnhaus in der Nikolaus-Lenau-Straße wahrgenommen. Berichtet wurde dabei auch von einer spürbaren Erschütterung und einer möglichen Gasexplosion in einer Wohnung - so rückten auch Rettungskräfte und Feuerwehr aus.