In der Nacht auf den Feiertag wurde bei Leibnitz in mehrere Fischerhütten eingebrochen.

Symbolbild © Hawkeye - stock.adobe.com

Gleich mehreren Einbrüchen geht die Polizei in Wagna bei Leibnitz nach. In der Nacht auf den Nationalfeiertag wurde nämlich in mehrere Fischerhütten eingebrochen.