© FF Gussendorf

"Verkehrsunfall mit vermutlich eingeklemmter Person" lautete das Alarmierungsstichwort für die Freiwilligen Feuerwehren Gussendorf, Preding und Wettmannstätten am Dienstag gegen vier Uhr nachmittags. Der Unfall hatte sich am Lassenbergerweg in Gussdorf (Gemeinde Groß St. Florian) zugetragen: Ein 18-Jähriger war mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, das Auto war am Dach im Acker gelandet.