Gröbming Mit Giftgas gegen Holzwürmer in der Kirche

"Betreten verboten - Lebensgefahr" hieß es in der vergangenen Wochen für alle, die in die katholische Pfarrkirche in Gröbming wollten. Es galt, Holzwürmern den Garaus zu machen.