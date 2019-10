Der 73-Jährige wurde vom Team des C14 nach Salzburg geflogen. Zweiter Einsatz für den Rettungshubschrauber in Oberösterreich: Steirer hatte sich beim Wandern verletzt - Taubergung.

Einsatz für den C14 © Robert Schornsteiner

Bei einem Landemanöver in Altaussee kam es am Samstag zu einem Unfall: Ein Drachenflieger (73) aus Oberösterreich war mehr oder weniger schon am Boden - doch dann kam es zu einem Überschlag. Der Mann erlitt Kopfverletzungen, er wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 nach Salzburg geflogen.