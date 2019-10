Land und Volksbildungswerk prämierten am Montag elf „Zukunftsgemeinden“, die mit ihren Projekten das Miteinander fördern.

Vize-LH Schickhofer mit den Ortschefs der Siegergemeinden Alois Trummer (Schwarzautal), Gerald Schmid (Knittelfeld), Gottfried Heinz (Thannhausen) und Landeshauptmann Schützenhöfer mit Präsident Franz Majcen (Volksbildungswerk) © (c) steiermark.at/Streibl

Projekte, die Gemeinschaft und Zusammenhalt stärken und ein Rezept gegen die Abwanderung sind, suchten Land und steirisches Volksbildungswerk beim Gemeindewettbewerb „Zukunftsgemeinde Steiermark“ 2019. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein Stellvertreter Michael Schickhofer prämierten gestern in der Aula der Alten Uni in Graz elf siegreiche Kommunen. Insgesamt haben sie sich aus einem Feld von 71 Einreichungen durchgesetzt. Und das sind die ausgezeichneten Projekte in den Kategorien Städte, Marktgemeinden und Gemeinden: