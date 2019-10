Der Schwerverletzte wurde nach Graz geflogen. Es war der dritte Einsatz in Folge für den Rettungshubschrauber C12.

Drei Einsätze für den Rettungshubschrauber C12 © Jürgen Fuchs

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag ein 30-jähriger Mann in Mürzzuschlag zu: Er war angeblich beim Putzen des Motorrades mit dem Daumen in die Kette geraten - dieser wurde dabei abgetrennt.