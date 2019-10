Facebook

Polizei und Demonstranten lieferten sich wilde Gefechte © (c) AP (Dolores Ochoa)

Trotz Ausgangssperre sind in Ecuador am Samstag (Ortszeit) "zigtausende Personen" in der Hauptstadt Quito und vielen anderen Orten auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt von Präsident Lenin Moreno gefordert. Die Polizei gehe teilweise "sehr brutal" gegen die Demonstranten vor, berichtete der Auslandsösterreicher Erich Preiss in der Nacht auf Sonntag (MESZ) der APA.