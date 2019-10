Facebook

Der Unfall passierte bei der LKH-Kreuzung Richtung Stiftingtal © Saria

Bei der Kollision mit einem Pkw wurde Dienstagfrüh eine 22-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach der Lenkerin des schwarzen VW Golf sowie nach etwaigen Zeugen des Vorfalles.

Was ist passiert? Die 22-jährige Grazerin lenkte laut Polizei gegen 8:45 Uhr ihr Fahrrad am Radweg der Riesstraße stadtauswärts. Als sie an der Kreuzung mit der Neuen Stiftingtalstraße die Radfahrüberfahrt überqueren wollte (die Ampel strahlte für sie Grünlicht aus), wurde sie von der Lenkerin eines schwarzen VW Golf erfasst und zu Boden gestoßen.

Da die 22-Jährige angab, unverletzt geblieben zu sein, wurden wechselseitig keine Daten ausgetauscht. Erst später stellte sich heraus, dass die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten hatte. Sie wurde im LKH Graz ambulant behandelt.

Daher sucht die Polizei nun die Autolenkerin sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion 1 unter Tel: 059 133 65 4110