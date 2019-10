Berichte über Gewalt in Kindergärten haben hohe Wellen geschlagen. Eine Kindergartenpädagogin sieht die Ursachen auch in den Arbeitsbedingungen - diese würden vielfach zu Überforderung bis hin zum Burn-Out führen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Beruf bestehe aus viel mehr als nur spielen und Kaffee trinken, betonen Kindergartenpädagoginnen © APA/HARALD SCHNEIDER

Die Berichte haben für Aufregung gesorgt: Mehr als die Hälfte der für eine Bachelorarbeit an der FH Campus Wien befragten Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen haben in ihrer Arbeit schon "gewaltvolle Handlungen" von Fach- oder Assistenzkräften an Kindern beobachtet. So würden Kinder fest angepackt, müssten urinierte Kleidung strafweise anbehalten oder sich negative Kommentare anhören. Der jüngste Fall: In einem Klagenfurter Kindergarten sollen Kinder etwa ohne Jacke in die Kälte gestellt worden sein. Auch seien sie grob angegriffen worden.