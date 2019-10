Facebook

Nächtlicher Einbruch in einer Tischlerei © (c) aruba2000 - Fotolia (Alexey Novikov)

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Tischlerei in St. Nikolai im Sausal (Bezirk Leibnitz) ein. Sie dürften gut organisiert gewesen sein: Die Einbrecher nahmen nicht nur vier Motorsägen, ein Schweißgerät, drei Winkelschleifer, zwei Akkuschrauber und eine Bohrmaschine mit. Aus einer in der Halle befindlichen Tankstelle wurden auch noch rund 1000 Liter Diesel gestohlen.