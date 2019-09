Facebook

Einsatz am Krottendorfberg © Dirnberger/Rotes Kreuz

Ein 16-Jähriger verunglückte am Samstag Nachmittag kurz vor 14 Uhr mit seinem Moped in einer Kurve am Krottendorfberg (Krottendorf-Gaisfeld, Weststeiermark). Der Jugendliche verletzte sich dabei am Knie und wurde mit Notarztbegleitung ins UKH Graz transportiert. Im Einsatz waren ein First Responder, ein Rettungswagen, das Notarztfahrzeug Voitsberg-Köflach sowie die Polizei.