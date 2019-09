Slowenischer Lkw stürzte in Linkskurve um. Lenker und Beifahrer leicht verletzt. Weitläufige Umleitung über Graz-Webling.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf der A2 kam es zu einem Unfall: Ein Sattelschlepper kippte um © KLZ/Eder

Ein slowenisches Sattelkraftfahrzeug kippte am Freitag in einer Linkskurve um. Lenker und Beifahrer wurden leicht verletzt. Aus dem Tank floss eine unbekannte Menge Treibstoff aus. Derzeit ist die Auffahrtsrampe in Richtung Spielfeld für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine weiträumige Umleitung über den Verteilerkreis Webling bzw. die Abfahrt Unterpremstätten wurde eingerichtet. Die Dauer der Sperre ist derzeit nicht abschätzbar. Derzeit staut es bis zum Flughafen Graz zurück.

Der Unfallhergang laut Polizei: Gegen 11:00 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina mit einem slowenischen Sattelkraftfahrzeug auf der Südautobahn A2 aus Richtung Wien kommend in Richtung Villach. Beim Autobahnknoten Graz-West wollte der Lkw-Lenker über die vorgesehene Rampe auf die A9 in Richtung Süden auffahren.

In der dortigen Linkskurve kippte das Schwerfahrzeug nach rechts um und touchierte die Randleitschiene. Der Lkw kam auf der rechten Seite liegend zum Stillstand. Der 23-jährige Lenker und ein 25-jähriger Beifahrer (ebenfalls aus Bosnien-Herzegowina) wurden dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins UKH Graz eingeliefert.

Durch das Umkippen wurde ein Treibstofftank des Zugfahrzeuges aufgerissen und eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff flossen auf die Fahrbahn und das dortige Erdreich. Der Ölalarmdienst der Freiwilligen Feuerwehr Werndorf nahm die Bindung des Treibstoffes vor. Die Sachverständige des Landes Steiermark ordnete eine fachgerechte Entsorgung des kontaminierten Erdreichs an.