FF Hohentauern und St. Johann am Tauern rückten aus, nach zweieinhalb Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.

Einsatz für die FF Hohentauern und die FF St. Johann am Tauern © FF Hohentauern

In einem Waldstück bei Hohentauern brach Samstagmittag ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern wurde alarmiert, "bereits auf der Anfahrt konnten wir starken Rauch aus einem Waldstück erkennen". Aufgrund der exponierten Lage wurde auch die FF St. Johann am Tauern angefordert, "um genügend Löschwasser an der Einsatzstelle zu haben".